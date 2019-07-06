Беглов рассказал о переговорах с властями Ленобласти по продлению метро в Кудрово

Санкт-Петербург, 6 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о работе с властями Ленобласти по продлению метро до Кудрово.

Градоначальник встретился с петербуржцам в СНТ «Красногорское». Он сообщил, что обсуждает тему строительства метро с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Решение о продлении петербургского метрополитена было принято после обращения местных жителей. Петербуржцы пожаловались, что им трудно зимой добираться до города.

«Ленинградская область бесплатно отдает нам территорию для строительства депо. А город строит первую совместную с областью станцию метрополитена», — прокомментировал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Глава Петербурга добавил, что финансирование будет совместным. При этом 30% от общей суммы на строительство выделят из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Беглов проверил, каким образом дачникам оказывают медицинскую помощь. Он неоднократно подчеркивал, что петербуржцам должны предоставлять бесплатную квалифицированную медпомощь.