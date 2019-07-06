Беглов проверил, как оказывают медпомощь петербургским дачникам

Санкт-Петербург, 6 июля. Глава Петербурга Александр Беглов проверил, как реализуется поручение властей города по оказанию выездной медпомощи дачникам.

Градоначальник встретился с петербуржцами в садоводстве «Красногорское». Он проинспектировал проведение скрининг-обследований в садоводствах.

Беглов посетил книжную ярмарку «Выездные книжные аллеи», осмотрел детскую площадку, побывал в медицинском пункте, пишут «Невские новости».

На территории Петербурга и Ленобласти находится около 700 тысяч участков, сюда приезжают 2,5 млн горожан. В теплое время года здесь отдыхают пенсионеры и ветераны.

Ранее Беглов рассказал петербуржцам об итогах работы за неделю. Он подчеркнул, что следит за ходом строительства Фрунзенского радиуса и проверяет реализацию ряда социальных проектов.