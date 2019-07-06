Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

3 220
0 Оставить комментарий

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Санкт-Петербург, 6 июля. Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об истязании. Петербуржец находится под подпиской о невыезде.

В полицию заявила 50-летняя женщина, она попросила стражей порядка защитить ее от домашнего тирана. Женщина заявила, что супруг регулярно избивал и издевался над ней и 16-летней дочерью, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Колпино неизвестные с особой жестокостью избили петербуржца. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, полиция проводит проверку инцидента.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров