Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Санкт-Петербург, 6 июля. Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об истязании. Петербуржец находится под подпиской о невыезде.

В полицию заявила 50-летняя женщина, она попросила стражей порядка защитить ее от домашнего тирана. Женщина заявила, что супруг регулярно избивал и издевался над ней и 16-летней дочерью, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Колпино неизвестные с особой жестокостью избили петербуржца. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, полиция проводит проверку инцидента.