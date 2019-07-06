Неизвестный надел пакет на голову продавцу и ограбил магазин в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июля. На проспекте Большевиков в Петербурге неизвестный напал на продавщицу, сообщил источник в правоохранительных органах.

Кража произошла в ночь на 3 июля. Злоумышенник напал с бутылкой на уроженку Узбекистана, надел ей на голову пакет. Затем мужчина украл ее телефон, 20 тысяч рублей из кассы.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о разбое, пишут «Невские новости». Подозреваемого по данному делу задержали 6 июля, им оказался 23-летний петербуржец.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли из гостиничного номера финских туристов деньги, личные вещи. Молодые люди оставлись буквально без штанов и футболок.