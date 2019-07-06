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Синоптики предупредили петербуржцев о дождливых выходных

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Синоптики предупредили петербуржцев о дождливых выходных

Санкт-Петербург, 6 июля. В Северной столице России на выходных будет стоять дождливая пасмурная погода, температура воздуха составит 21 градус тепла.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петербурге ожидается переменная облачность. В некоторых районах города пройдут дожди. Специалисты прогнозируют, что в июле в городе выпадет более 120% нормы осадков.

Пасмурная погода сохранится 7 июля, с утра возможен туман. Водителям напомнили, что во время тумана на дороге нужно быть предельно внимательными.

Автомобилистов попросили соблюдать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами. Пешеходам стоит надеть одежду со светоотражающими элементами.

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