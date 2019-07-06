Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Полиция задержала в Колпино ранее судимого торговца наркотиками

214
0 Оставить комментарий

Полиция задержала в Колпино ранее судимого торговца наркотиками

Санкт-Петербург, 6 июля. Полиция задержала в Колпино ранее судимого мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло 4 июля. Правоохранители нашли подпольную лабораторию с порошкообразным химическим веществом, реактивы, электронные весы и прочее оборудование.

У подозреваемого изъяли наркотические вещества и направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, мужчина находится под стражей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на Facebook заметили рекламу вакансии о торговле запрещенными препаратами. МВД потребовало удалить информацию о незаконной вакансии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров