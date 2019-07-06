Полиция задержала в Колпино ранее судимого торговца наркотиками

Санкт-Петербург, 6 июля. Полиция задержала в Колпино ранее судимого мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло 4 июля. Правоохранители нашли подпольную лабораторию с порошкообразным химическим веществом, реактивы, электронные весы и прочее оборудование.

У подозреваемого изъяли наркотические вещества и направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, мужчина находится под стражей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на Facebook заметили рекламу вакансии о торговле запрещенными препаратами. МВД потребовало удалить информацию о незаконной вакансии.