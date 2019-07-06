Беглов приехал проститься с погибшими при пожаре подводниками

Санкт-Петербург, 6 июля. Глава Петербурга Александр Беглов приехал на церемонию прощания с подводниками, погибшими при пожаре в Баренцевом море.

6 июля на Серафимовском кладбище проходит прощание с моряками подводной лодки АС-31. Их похоронят рядом с мемориалом моряков подводной лодки «Курск».

На панихиде собрались замминистра обороны Андрей Картаполов, глава ВМФ России Николай Евменков, глава управления глубоководных исследований Алексей Буриличев.

На кладбище приехали более тысячи человек. В память о моряках играет военных оркестр. Ранее Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших моряков.

«Память о наших героях всегда будет с нами», — отметил глава Петербурга.

Напомним, что в Минобороны России 2 июля сообщили о пожаре на подводной лодке рядом с Североморском. За ходом расследования обстоятельств гибели 14 подводников по распоряжению президента Владимира Путина будет следить министр обороны Сергей Шойгу.