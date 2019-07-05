Беглов рассказал петербуржцам о проделанной за неделю работе

Санкт-Петербург, 5 июля. Глава Петербурга Александр Беглов уже традиционно представил петербуржцам подробный отчет о проделанной за неделю работе.



На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Беглов опубликовал пост, в котором по пунктам разложил, что сделали власти Петербурга за прошедшую неделю.

Первым пунктом значится открытие станции метро «Академическая» после ремонта. Градоначальник отметил, что видел в соцсетях сообщения о том, что на станции в день открытия якобы сразу же сломался эскалатор.

Он уточнил, что один из четырех эскалаторов находится на плановой модернизации. Было решено «не держать станцию закрытой из-за одного этого эскалатора». В ход его запустят до конца месяца.

«Следил за капитальным ремонтом этой станции, мне это близко как строителю. Я также слежу за ходом строительства Фрунзенского радиуса, который на моем личном контроле», — отметил Беглов.

Вторым пунктом значится «очень приятная новость».

«Темпы роста петербургской промышленности на 2,4% обогнали средние показатели по стране. Это заслуга наших предприятий, наших самых квалифицированных кадров в стране», — сообщил глава города.

Он добавил, что часто посещает петербургские предприятия по долгу службы. За эту неделю градоначальник посетил «Северную Зарю» (электроника), «ОДК-Климов» (двигатели), Крыловский научный центр (вычислительная техника).

Третьим пунктом значится проверка хода ремонта в Выборгском саду и в Сосновке. Беглов поставил задачу: завершить работы в Выборгском саду до 1 сентября и открыть его для посетителей.

Последним пунктом Беглов рассказал о выезде на инспекцию на улицу Гранитную, где идет строительство четырехполосной дороги с мостом через Оккервиль.

«Очень важный для жителей. Четыре года ждут жители правобережной части Невского района, чтобы напрямую добираться до Ладожского вокзала. Не тратить время на объезд через пр. Большевиков», — отметил глава города.

Он уточнил, что «работы по Гранитной уже на финишной прямой», объект сдадут раньше запланированных соков: не 1 сентября, а 25 августа.