Беглов рассказал петербуржцам о проделанной за неделю работе

Санкт-Петербург, 5 июля. Глава Петербурга Александр Беглов уже традиционно представил петербуржцам подробный отчет о проделанной за неделю работе.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Беглов опубликовал пост, в котором по пунктам разложил, что сделали власти Петербурга за прошедшую неделю.
Первым пунктом значится открытие станции метро «Академическая» после ремонта. Градоначальник отметил, что видел в соцсетях сообщения о том, что на станции в день открытия якобы сразу же сломался эскалатор.
Он уточнил, что один из четырех эскалаторов находится на плановой модернизации. Было решено «не держать станцию закрытой из-за одного этого эскалатора». В ход его запустят до конца месяца.
«Следил за капитальным ремонтом этой станции, мне это близко как строителю. Я также слежу за ходом строительства Фрунзенского радиуса, который на моем личном контроле», — отметил Беглов.
Вторым пунктом значится «очень приятная новость».
«Темпы роста петербургской промышленности на 2,4% обогнали средние показатели по стране. Это заслуга наших предприятий, наших самых квалифицированных кадров в стране», — сообщил глава города.
Он добавил, что часто посещает петербургские предприятия по долгу службы. За эту неделю градоначальник посетил «Северную Зарю» (электроника), «ОДК-Климов» (двигатели), Крыловский научный центр (вычислительная техника).
Третьим пунктом значится проверка хода ремонта в Выборгском саду и в Сосновке. Беглов поставил задачу: завершить работы в Выборгском саду до 1 сентября и открыть его для посетителей.
Последним пунктом Беглов рассказал о выезде на инспекцию на улицу Гранитную, где идет строительство четырехполосной дороги с мостом через Оккервиль.
«Очень важный для жителей. Четыре года ждут жители правобережной части Невского района, чтобы напрямую добираться до Ладожского вокзала. Не тратить время на объезд через пр. Большевиков», — отметил глава города.
Он уточнил, что «работы по Гранитной уже на финишной прямой», объект сдадут раньше запланированных соков: не 1 сентября, а 25 августа.