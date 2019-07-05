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Беглов ознакомился с работой самого крупного в Европе ледового бассейна

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Беглов ознакомился с работой самого крупного в Европе ледового бассейна

Санкт-Петербург, 5 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в «Крыловском государственном научном центре», где его ознакомили с ландшафтной аэродинамической трубой и работой опытного ледового бассейна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В рамках посещения Центра градоначальник узнал о социально значимых разработках, целью которых является развитие общественного транспорта в Северной столице. Так, согласно планам, в августе 2019 года горожанам будет представлен проект трамвая, разработанный по принципам водородной энергетики.

«Мы заинтересованы, чтобы продукция городских предприятий была востребована и в Петербурге», — обратил внимание глава города.

Беглов напомнил, что технологическое оборудование Центра использовалось при строительстве ЗСД.

Беглов ознакомился с работой самого крупного в Европе ледового бассейна

Как объяснили в пресс-службе Смольного, среди экспериментальных установок Центра есть ландшафтная аэродинамическая труба. С ее помощью можно определить параметры сложных сооружений, которые подвергаются разнообразным нагрузкам.

Беглов также ознакомился с ходом испытаний модели буксира в особенном ледовом бассейне, который является самым крупным в Европе. После глава города на Неве встретился с сотрудниками Центра и сообщил им о планах развития инфраструктуры Северной столицы, ответив на их вопросы.

Беглов ознакомился с работой самого крупного в Европе ледового бассейна

Ранее компания «Трансмашхолдинг» на форуме SmartTransport предложила концепт современного вагона метро, предназначенный для внедрения в петербургском метрополитене. Новый подвижный состав будет сделан с учетом особенностей подземки Северной столицы и пожеланий ее сотрудников. В частности, вагоны получат более широкий дверной проем, что позволит сократить время посадки пассажиров.

Состав также оборудуют интерактивной картой, которая позволит составить оптимальный маршрут с точным временем пути. Самым интересным нововведением стали окна, способные транслировать видео.

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