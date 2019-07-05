Беглов откликнулся на просьбу волонтеров помочь блокаднице с ремонтом

Санкт-Петербург, 5 июля. Глава Петербурга Александр Беглов откликнулся на просьбу волонтеров движения «Я люблю Васильевский» помочь 88-летней блокаднице Татьяне Исаковой.

Волонтеры обратились к градоначальнику в социальной сети «ВКонтакте». Петербуржцы рассказали, что зимой прошлого года пенсионерку затопили соседи сверху. Ветеран Великой Отечественной Войны была вынуждена спать на балконе.

Волонтеры отметили, что у блокадницы нет сил и средств отремонтировать жилье, при этом из-за затопления в квартире оказались повреждены обои, мебель, а на стенах образовалась плесень. Сама женщина маломобильна и не может справиться с ремонтом сама.

«Пожилой человек, инвалид вынужден была сидеть и спать на балконе!!! Это недоработка социальных служб», — возмутился Беглов.

Беглов сообщил, что дал поручение главе района приехать лично и в кратчайшие сроки найти пути решения этой ситуации. Градоначальник поблагодарил волонтеров за то, что привлекли внимание к этой ужасающей проблеме.

Ранее Беглов утвердил единовременные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. По информации, опубликованной на официальном сайте администрации города, выплаты будут составлять три тысячи, четыре тысячи и семь тысяч тысяч рублей.