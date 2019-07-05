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На КАД перекроют участок в две полосы

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На КАД перекроют участок в две полосы

Санкт-Петербург, 5 июля. В Петербурге на пересечении Дачного проспекта и Таллинского шоссе будет закрыт проезд. Ограничение движения на этой развязке, по сообщению ФКУ Упрдор «Северо-Запад», связано с проведением очередных работ.

Стало известно, что с 8 по 14 июля на КАД по внешней стороне будут устранять дорожные деформации. На официальном сайте указано, что участок с 68-го по 70-й километр кольца, где располагается транспортная развязка между трассой ЗСД с Дачным проспектом и Таллинским шоссе, частично перекроют. На первой и второй полосах ограничат скорость до 50 км/ч, а на третьей и четвертой полосах установят запрещающие проезд знаки. Работы в указанный период будут идти круглосуточно.

На КАД перекроют участок в две полосы

Отметим, что подобные работы уже проводятся участке между Петербург – Матокса и на проспект Культуры до 7 июля, на развязке КАД с проспектом Культуры до 10 июля. В ближайшее время ожидается устранение колейности на Краснопольском шоссе и Таллинском шоссе на развязке с КАД.

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