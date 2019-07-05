В Петербурге посоветовали ЛДПР прекратить истерику, чтобы сохранить партийную ячейку

Единороссы уличили высшее руководство ЛДПР во лжи, подтасовках, оскорблении петербуржцев и в незаконном вмешательстве в губернаторские выборы в Северной столице. Скандал был спровоцирован необдуманными и, прямо скажем, хамскими выступлениями лидера либерал-демократов Владимира Жириновского и его сына — вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева.

Лидеры ЛДПР выступили с публичными обвинениями в адрес руководства Петербурга и лично временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Речь шла о якобы нарушениях в организации губернаторских выборов в Северной столице. Обвинения были связаны с тем, что представитель ЛДПР в заксе Петербурга Олег Капитанов, трезво оценивая свои электоральные возможности, предпочел отказаться от участия в губернаторских выборах, а вместо этого заняться практической работой на благо петербуржцев. Капитанов принял предложение Беглова возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям. Это взвешенное решение вызвало неадекватную реакцию со стороны Владимира Жириновского и Игоря Лебедева.

Депутаты муниципальных советов, представляющих партию «Единая Россия», обратились с открытым письмом к Жириновскому и Лебедеву, в котором заявили, что по согласованию с руководством партии 113 депутатов-единороссов отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитанова, так что обвинять кого-то в том, что он не пошел на выборы, по меньшей мере странно.

По мнению единороссов, своими непродуманными выступлениями Жириновский и Лебедев безосновательно оскорбили депутатский корпус и всех петербуржцев. В открытом письме депутаты потребовали от руководства ЛДПР принести извинения за свое недостойное поведение.

«Не имея никаких моральных оснований, вы позволили себе порочить Петербург, клеветать на нас, отдавших свои голоса вашему кандидату. Более того, в своих истеричных письмах вы позволяете себе жонглировать священными для каждого ленинградца-петербуржца понятиями. Это оскорбительно для каждого жителя города. За свои оскорбительные и лживые домыслы вы обязаны принести извинения нам, отдавшим подписи за кандидата от вашей партии, петербургскому отделению партии «Единая Россия», а главное — жителям Санкт-Петербурга», — говорится в письме, под которым стоит 38 подписей муниципальных депутатов.

В частности, послание подписали Валерия Беленкова из Стрельны, Виктор Байдалаков («Озеро Долгое»), Александра Волкова («Автово), Татьяна Данилюк («Ульянка») и другие.

По мнению гендиректора и главного редактора АБН (Агентства бизнес-новостей) Алексея Дементьева, Олег Капитанов, ради которого команда Жириновского фактически устроила политическое шоу, в такой «защите», больше похожей на дискредитацию, изначально не нуждался.

«Олег Капитанов далеко не такой простой человек, как его пытаются выставить некоторые политики, — отметил Дементьев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Он успешно руководил региональным отделением ЛДПР, и охарактеризовать его можно как очень трезвомыслящего политика. Вероятно, он хорошо оценил свои перспективы на выборах губернатора и логично предпочел перейти в формируемую лидером гонки команду».

Вместо того, чтобы поддержать своего однопартийца, ради блага родного города принявшего взвешенное, политически выверенное решение, руководство ЛДПР повело себя иначе, говорит эксперт. Однако фарс и истерика, которую устроили лидеры ЛДПР, не смогли помешать нормальной работе Петербурга по подготовке к выборам.

«То, что последовало после решения Капитанова со стороны руководства ЛДПР, больше напоминает фарс и истерику. Вместо нелепых попыток задеть Смольный Владимиру Вольфовичу лучше бы было озадачиться сохранением партийной ячейки в городе. Во фракции партии в законодательном собрании Петербурга осталось всего два человека!» — напомнил Алексей Дементьев.

Напомним, после нелепого демарша главных либерал-демократов руководитель регионального отделения ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов, назначенный председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, заявил, что приостанавливает членство в партии.

Эксперты, комментируя выходки Жириновского, для которого партийные дела давно уже превратились в семейный бизнес, отмечают, что подобное поведение если и могло где-нибудь, как говорится, прокатить, то явно не в Петербурге — городе с солидными политическими традициями. А уж использование Жириновским для красного словца знакового для петербуржцев-ленинградцев слова «блокада» означает, что лидер ЛДПР просто «потерял берега».

Судя по всему, руководство ЛДПР так возмутилось решением Капитанова, поскольку для этой партии политическое шоу и мнимая оппозиционность всегда были на первом месте в ущерб работе на благо обществу. Именно поэтому многие либерал-демократы как черт от ладана бегут от постов, связанных с необходимостью напряженной работы, с ответственностью перед людьми. Вместо этого представители ЛДПР по примеру своего лидера предпочитают болтать и заниматься провокациями. Поэтому Капитанов и вынужден был покинуть ЛДПР.

Политологи напоминают, что, как правило, либерал-демократы не ведут реальной работы на местах, выдвигают кандидатов только на 20% мест в муниципальных собраниях. Зато громче всех кричат, что их якобы притесняют на выборах. Если бы ЛДПР не помогали, партия не преодолела бы муниципальный фильтр ни в одном регионе, однако такая помощь не бесконечна, напоминают эксперты. Если Владимир Жириновский надеется восстановить свой авторитет как политика, ему стоит пересмотреть свое поведение, советуют политологи.