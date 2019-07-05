Беглов внес важные поправки в закон о социальном обслуживании населения

Санкт-Петербург, 5 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес несколько важных изменений в городской закон, касающийся соцобслуживания населения. Как информирует пресс-служба Смольного, поправки, прежде всего, касаются несовершеннолетних петербуржцев.

В обновленном документе список жизненных ситуаций, при которых может понадобиться социальное обслуживание, будет значительно увеличен. Врио губернатора Петербурга добавил в закон дополнительные обстоятельства, по которым граждане могут быть признаны нуждающимися в социальном обеспечении.

В частности, дети без родителей, инвалиды и сироты в возрасте от 18 до 23 лет смогут получать при необходимости бесплатные соцуслуги. Также это касается петербуржцев, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях или во время вооруженных межнациональных конфликтов.

Отмечается, что количество социальных услуг станет больше. Теперь к ним будут относиться временное предоставление технических средств реабилитации и уборка помещений, жильцы которых не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно.