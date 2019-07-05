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Дефекты на станциях метро «Беговая» и «Новокрестовская» в Петербурге устранят к декабрю

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Дефекты на станциях метро «Беговая» и «Новокрестовская» в Петербурге устранят к декабрю

Санкт-Петербург, 5 июля. Все дефекты косметического и механического характера устранят на станциях петербургского метро «Беговая» и «Новокрестовская» к декабрю 2019 года. Не исключено, что работы завершат раньше, передают «Невские новости» со ссылкой на КРТИ.

Отмечается, что сейчас «Метрострой» устраняет выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. Специалисты выясняют причины протечек и формируют задания на проведение работ по устранению недостатков. Для этого плитку в вестибюле станции «Беговая» уже сняли.

Также на станции ремонтируют два траволатора. Рабочие налаживают функционирование тормозной системы. После этого будут отремонтированы два других подъемника.

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