Беглов поручил выплатить ветеранам Великой Отечественной до 7 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 5 июля. Глава Петербурга Александр Беглов утвердил единовременные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. По информации, опубликованной на официальном сайте администрации города, выплаты будут составлять три тысячи, четыре тысячи и семь тысяч тысяч рублей.

Минимальную сумму выдадут тем, кто родился до 3 сентября 1945 года и не относится к другим указанным в законе категориям лиц. Денежную выплату в размере четырех тысяч рублей смогут получить вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.

Самую большую сумму по новому закону смогут получить инвалиды и ветераны, участвовавшие в войне, а также те, кто работал на объектах противовоздушной обороны. Эти же деньги получат труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма, лица, получившие награду «Жителю блокадного Ленинграда», и ветераны, которые участвовали в разминирования объектов на территории СССР и других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года. Сюда же относятся участники боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

Известно, что все денежные средства будут перечислены до конца апреля 2020 года. Граждане, относящиеся к указанным категориям, могут либо иметь петербургскую прописку, либо встать на учет в установленном порядке. Вся информация о людях, которым будут присваиваться выплаты, будет находиться в социальном регистре Петербурга в электронном виде.