Беглов подписал закон о бесплатных лекарствах для перенесших ишемический инсульт

Санкт-Петербург, 5 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в Социальный кодекс города, закон расширяет категорию граждан, имеющих право на бесплатные лекарства — в нее теперь входят и пациенты, перенесшие ишемический инсульт. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Смольного.

Подписанный градоначальником закон подразумевает, что теперь граждане, перенесшие ишемический инсульт, будут иметь право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета в течение первого года.

По данным неврологических отделений сосудистых центров Петербурга, в прошлом году доля повторных ишемических инсультов среди пациентов, поступающих на лечение, в течение 12 месяцев достигла 21% (до 3 тысяч человек в год). Среднеевропейский показатель частоты развития повторных инсультов при этом составляет 10–12%.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, подписанный Бегловым указ позволит обеспечить более качественную профилактику повторного инсульта и снизить риск его возникновения.

Напомним, в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение», рассчитанного до 2024 года, смертность от сердечно-сосудистых болезней в России должна сократиться с примерно 587 случаев на 100 тысяч человек до 400. В течение шести лет планируется провести переоснащение 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Кроме того, Минздрав намерен внедрить 60 новых методов профилактики, новые системы контроля качества медпомощи, развивать дистанционные формы консультирования.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стране уже зафиксировано за последние годы двукратное снижение смертности от инсультов и инфарктов.

Глава Санкт-Петербурга ранее внес изменения в несколько региональных законов.