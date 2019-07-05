Амосов в ответ на хамство Вишневского сообщил, что он популярнее оппонента

Лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский обвинил бывшего однопартийца Михаила Амосова, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы губернатора от партии «Гражданская платформа», в сговоре со Смольным. Отвечая на эти обвинения, Амосов напомнил, что петербуржцы, придерживающиеся либеральных взглядов, отдают свои симпатии именно ему, а не Вишневскому.

В интервью «Медузе» Вишневский, не сумевший пройти муниципальный фильтр на предстоящих выборах, заявил, что Амосов «не собирал подписи, а получил их по сговору со Смольным». По мнению «яблочника», его бывшего товарища по партии, который изначально, как утверждает Вишневский, не собирался претендовать на пост градоначальника, уговорили выдвинуться, да еще и от «Гражданской платформы», «чтобы не собирать подписи избирателей».

Реакция Михаила Амосова на эти высказывания в свой адрес оказалась достаточно сдержанной, что, видимо, обусловлено нежеланием задеть честолюбие коллеги. Отвечать хамством на хамство он не рискнул, хотя Вишневский и посоветовал своему бывшему однопартийцу «или трусы надеть, или снять крест».

«На мой взгляд, самое важное для оценки происходящих событий то, что в Законодательном собрании Петербурга мы с Борисом Лазаревичем сидим рядом и, думаю, в 95% случаев голосуем одинаково. Это самое главное для понимания близости наших с Вишневским политических позиций», — сказал кандидат в губернаторы Петербурга в комментарии Федеральному агентству новостей.

Амосов также рассказал, что портал «ЗакС.ру» недавно проводил опрос, в ходе которого спрашивал своих читателей, кого бы они хотели видеть губернатором Петербурга.

«Там был широкий спектр кандидатур, но мы с Вишневским заняли первые два места. При этом я, если не ошибаюсь, обошел Бориса Лазаревича. Мне кажется, это любопытно. Тем более что на «ЗакС.ру» довольно демократическая публика», — заметил Михаил Амосов.

А что касается критики Вишневского в связи с выдвижением от «Гражданской платформы», то Амосов посоветовал прочитать программу партии, чтобы убедиться в ее демократических ценностях.

««Гражданская платформа» выступает за проведение референдумов, придерживается либерального взгляда на экономику и так далее. Я не вижу здесь проблемы. Каждый может говорить все, что считает нужным. Для меня важны политические действия политиков, а не слова», — добавил Михаил Амосов.

Напомним, Борис Вишневский планировал выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга, однако не сумел пройти муниципальный фильтр. Его участие в кампании поддержали лишь пять муниципальных депутатов Петербурга из необходимого минимума в 155.

По мнению главы совета депутатов петербургского муниципального образования «Финляндский округ» Всеволода Беликова, Вишневский сам виноват в том, что не прошел муниципальный фильтр, потому что он не налаживал конструктивный диалог с мундепами, а всячески их критиковал. Причем эта критика была неконструктивной.

Что же касается выпадов Вишневского в адрес Амосова, то директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что за счет этого «яблочник» пытается удовлетворить свои политические амбиции.