Мужчина и женщина вместе с телевизором и шваброй выпали с девятого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. Мужчина и женщина вместе с телевизором и шваброй выпали из окна девятого этажа в Невском районе Петербурга.

По данным издания «Невские новости», инцидент произошел на проспекте Славы. По данным источника издания, женщина после падения скончалась, а мужчина смог покинуть место происшествия самостоятельно.

Собеседник издания уточнил, что в полицию о случившемся сообщила около полуночи 5 июля жительница соседнего дома, на глазах которой пара выпала из окна. Соседка сообщила, что сначала на асфальт выбросили телевизор, потом швабру, а потом упали мужчина и женщина.

Прибывшие правоохранители обнаружили тело брюнетки 25-30 лет в красных спортивных штанах и светлой рубашке. Рядом с ней лежал разбитый телевизор и швабра. При проверке полицейские предварительно установили, что в тот вечер в квартире на девятом этаже отдыхала компания из четырех мужчин и одной женщины. Они распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент один из приятелей решил вступить в половой контакт с женщиной и сделать это прямо на подоконнике. В процессе они выпали из окна. Женщина в итоге получила травмы, несовместимые с жизнью. Личность ее партнера сейчас устанавливает полиция.