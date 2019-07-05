Малые театры обратились к властям Петербурга с просьбой о помощи

Санкт-Петербург, 5 июля. 16 малых театров Петербурга направили открытое письмо властям Северной столицы с просьбой оказать поддержку. Обращение появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Накануне на площадке театра «Цехъ» собрались представители 16 независимых театров, которые решили рассказать о своих проблемах администрации города. Они напомнили, что Петербург является культурной столицей, и театры успешно поддерживают популяризацию этого бренда.

Однако небольшим организациям сложно справиться с финансовыми трудностями, которые возникают на их пути.

«За шесть лет никто от властей не пришел к нам в «Цехъ» и не спросил: «Ребята, а как и на что вы тут живете ? Чем вам помочь?» — посетовал Михаил Каргапольцев.

Представляющий «Голодный театр» Дмитрий Крестьянкин отметил, что вместо ежегодных грантов малым театрам большую бы пользу принесло собственное помещение. Он пояснил, что выделяемые городом средства практически полностью уходят на аренду. В связи с этим Лариса Грачева из «Социально-художественного театра» предложила создать в городе некое подобие «театрального общежития», где все малые театры могли бы соседствовать и делить сцену.

Независимые театры отметили, что в их спектаклях играют профессиональные актеры. Далеко не все артисты могут устроиться в государственные учреждения, пояснили представители искусства.

Малые театры Петербурга активно сотрудничают со студенческими организациями, участвуют в городских праздниках, а также занимаются благотворительной деятельностью, посещая детские дома и приюты. Их любят не только зрители, но и критики — театры удостаивались таких госнаград как «Золотая маска», «Прорыв», «Золотой софит» и другие.

Участники встречи предложили комитету по культуре создать рабочую группу с их участием. Каргапольцев отметил, что решение проблем независимых театров может поднять в своей предвыборной кампании и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Все театральные представители подписались под открытым письмом, а также договорились направить в комитет по культуре Петербурга персональные письма от каждого театра.