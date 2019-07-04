Изменились сроки установки памятника Даниилу Гранину 

Санкт-Петербург, 4 июля. С установкой памятника почетному гражданину Петербурга Даниилу Гранину возникли проблемы, однако его обязательно установят, сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Предполагалось, что памятник выдающемуся писателю установят в городе на Неве 5 сентября. Однако сроки могут измениться.

«Сейчас будем информировать, что без каких-то существенных усилий надо делать дополнительную подготовку. Надо приводить в порядок территорию, надо оплачивать ряд работ, кроме собственно, установки самого памятника. Там есть проблемы, которые надо решать», – цитирует Сухенко «Петербургский дневник».

Памятник предполагается установить на Дальневосточном проспекте напротив дома 6, где находится библиотека имени Даниила Гранина. В администрации Невского района заверили, что монумент точно установят до конца года.

Ранее в четверг врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обратил внимание на то, что «сегодня грустная дата» — в этот день в 2017 году на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Градоначальник назвал его легендарным писателем и посоветовал всем жителям Северной столицы обязательно прочитать его «Блокадную книгу».

Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города на Неве. Он написал романы «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и другие.