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Беглов почтил память Гранина и посоветовал петербуржцам прочесть «Блокадную книгу»

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Беглов почтил память Гранина и посоветовал петербуржцам прочесть «Блокадную книгу»

Санкт-Петербург, 4 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посоветовал всем петербуржцам прочитать труд Даниила Гранина «Блокадная книга».
 
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Беглов напомнил, что «сегодня грустная дата» — в этот день в 2017 году скончался писатель Даниил Гранин. 

«Он легендарный писатель, талантливый сценарист, фронтовик, общественный деятель, Герой соцтруда — можно очень долго перечислять», — написал глава города.

Беглов также выразил мнение, что «каждый ленинградец, петербуржец» должен прочитать труд Гранина «Блокадная книга».

«Давайте помнить и ценить!» — призвал градоначальник своих читателей.

Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города на Неве. Он написал романы «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и другие. 1 января 2019 года, в день, когда Гранин мог бы отмечать вековой юбилей, глава министерства культуры России Владимир Мединский назвал писателя выдающимся человеком и истинным патриотом.

 
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Автор: Олеся Волкова
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