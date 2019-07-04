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Выдача загранпаспортов возобновилась после сбоя в Едином центре документов в Петербурге

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Выдача загранпаспортов возобновилась после сбоя в Едином центре документов в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июля. После массового сбоя системы в петербургском Едином центре документов возобновили выдачу заграничных паспортов.

Днем в четверг в ЕЦД на улице Красного Текстильщика отдел по оформлению загранпаспортов прекратил выдачу документов из-за технических проблем. Петербуржцы рассказывали, что не могли получить загранпаспорта.

Днем ранее в отделе выдачи меняли оборудование. Однако в четверг произошел технический сбой, что и нарушило работу по выдаче документов.

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Автор: Олеся Волкова
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