В Смольном показали перегоны строящихся станций Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, 4 июля. Автор Telegram-канала «Барышня в Смольном», пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Инна Карпушина показала на видео перегоны станций Фрунзенского радиуса и рассказала об особенностях строительства.

Карпушина опубликовала новое видео, в котором рассказала, как идет строительство станций метрополитена Фрунзенского радиуса. «Экскурсию» ей провел глава «Метростроя» Николай Александров. Он, в частности, показал, как по рельсам ходит «луноход» — автомобиль на железнодорожных колесах марки ГАЗ-53.

Карпушина напомнила, что открытие станций Фрунзенского радиуса ожидается в сентябре. А к 2029 году должны появиться еще 18 новых станций.

Александров рассказал об особенностях строительства павильона станции «Проспект Славы»: он будет реализован по принципу «теплицы», каркас которой составят коробчатые отделанные алюминием трубы, заполненные стеклопакетами.

Ранее Александров сообщил, что «Метрострою» были даны конкретные указания, которые и будут выполнены. Он выразил уверенность, что к 1 сентября первые три станций Фрунзенского радиуса будут готовы.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов призвал ускорить строительство Фрунзенского радиуса. Он неоднократно отмечал, что петербуржцы нуждаются в современной транспортной инфраструктуре.