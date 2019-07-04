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Беглов призвал не прятать камеры слежения на дорогах

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Беглов призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Санкт-Петербург, 4 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что камеры слежения на дорогах нужны для того, чтобы снижать аварийность, а не для сбора штрафов. Своим мнением градоначальник поделился на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Беглов подчеркнул, что Госавтоинспекция не должна прятать камеры на дорогах.

«Считаю, что нужно прекратить эту практику. Все камеры должны быть с предупреждениями», — заметил глава Петербурга.

Ранее президент России Владимир Путин объянил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей, поэтому специально прятать оборудование на дорогах не нужно. По его словам, камеры слежения устанавливают для того, чтобы снизить аварийность и травматизм на автомобильных трассах.

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Автор: Сергей Петров
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