Политолог назвал нападки Вишневского на Амосова неудачной попыткой самопиара

Петербургский оппозиционер Борис Вишневский, устраивая нападки на своего бывшего однопартийца, пытается заработать популярность среди своей аудитории в социальных сетях. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Нападки Вишневского

Так и не прошедший муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга Борис Вишневский подверг критике своего бывшего однопартийца по «Яблоку» Михаила Амосова. Последний, между прочим, муниципальный фильтр прошел и стал кандидатом на выборах губернатора Северной столицы. Создается впечатление, что лавры Амосова не дают Вишневскому спокойно спать по ночам.

Вишневский обвинил своего бывшего товарища в сговоре со Смольным. Якобы тот не собирал подписи.

«Думаю, что таким путем человек решил сохранить себя в политике. Но серьезно пострадает его репутация — сговор очевиден», — цитирует Вишневского Regnum, ссылаясь на интервью «Медузы».

Напомним, Михаил Амосов 29 июня сдал в избирком 60 подписей депутатов, которые представляют 106 муниципальных советов. Всего необходимое для регистрации количество подписей избирателей и депутатов сдали только четыре из 28 претендентов.

Политические амбиции

Как отметил Дмитрий Солонников, нападки на Амосова — это проблема организации избирательной кампании Вишневского.

«Одно дело, когда ты задолго до выборов пытаешься как-то договориться с муниципальными советами, выстраивать линию коммуникации, вести переговоры, а другое дело — пытаешься ездить без предварительной договоренности, красиво фотографируешься на фоне закрытых дверей, получаешь позитивный отклик в социальных сетях. Кто настраивается на первый вариант, тот таким образом строит свое будущее. Кто менее публично, но более качественно подходит к тому, чтобы организовать подготовительный переговорной процесс, тот получает высший результат. Кому что важнее», — пояснил Дмитрий Солонников.

По мнению эксперта, Вишневскому больше нужна популярность в социальных сетях. Поэтому он делает яркие заявления, пытается нападать теперь уже на своих политических конкурентов.

«И в этом состоянии он опять же получает определенную поддержку у своих сторонников. Это удовлетворяет его политические амбиции. Кто что хочет, тот то и получает», — считает Солонников.

Ранее глава совета депутатов муниципального образования «Финляндский округ» Всеволод Беликов выразил мнение, что Борис Вишневский сам виноват, что не смог пройти муниципальный фильтр для участия в выборах. Вместо того чтобы выстраивать конструктивный диалог с мундепами, он их всячески критиковал, причем абсолютно неконструктивно и без всякой конкретики. Вместо работы «на земле» Вишневский предпочитал заниматься заработком политических очков для своей мертвой партии.