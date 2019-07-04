Эксперт оценил проведенную работу по благоустройству Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июля. Общественный деятель Александр Гук положительно оценил уже проведенную работу по благоустройству Петербурга. По его словам, результаты этой работы показывают заботу властей города о жителях Северной столицы.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном огласил перечень мероприятий по созданию комфортной среды в городе и дал поручения на ближайшие два месяца ответственным лицам. Градоначальник отметил, что в 2019 году в Петербурге проходит самая масштабная программа по благоустройству, которая затронет все районы города.

Беглов поручил организовать голосование петербуржцев по проекту реконструкции оранжерей Таврического сада, а также подготовить техническое задание для конкурса по строительству арт-парка на Мытнинской набережной. Название для него выберут жители города.

«Я оцениваю уже проделанную работу положительно и считаю, что нельзя терять времени именно в эти два летних месяца, когда с технической точки зрения многие вещи реализовать гораздо проще, чем в другие сезоны. В том числе результаты этой работы смогут показать эффективность действующей власти и заботу города о его жителях», — сказал Александр Гук в комментарии «Невским новостям».

Александр Беглов также сообщил, что в Санкт-Петербурге пройдет конкурс на лучший двор. Гук поддержал эту инициативу. По его мнению, она является эффективной с точки зрения улучшения городской среды и общения властей с жителями Северной столицы. Эксперт считает, что программа по благоустройству поможет Петербургу стать еще лучше и красивее.

Как отмечает издание, Смольный выделил четыре миллиарда рублей на реализацию задач программы. Дополнительные два миллиарда были выделены из средств районов и муниципалитетов. К концу лета, согласно программе, в городе должны обустроить 42 парка и сквера, почти 500 дворов и более 100 общественных пространств. Александр Беглов поставил задачу завершить все работы к началу сентября.