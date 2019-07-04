Москва, 4 июля. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы с мостом через реку Оккервиль.

Новый участок Гранитной улицы соединит Новочеркасский проспект с Ладожским вокзалом, а также обеспечит транспортную доступность для жителей Малой Охты.

Беглов прибыл в Красногвардейский район, чтобы лично проинспектировать ход строительства нового участка Гранитной улицы. Глава города отметил, что после завершения строительства общественный транспорт сможет курсировать между Новочеркасским проспектом и станцией метро «Ладожская».

Строительство осуществляет компания «ЛСР-Строй». Строительные работы ведутся на участке дороги протяженностью 1,55 километра. Общая стоимость работ составляет 1,82 миллиарда рублей. В рамках данного проекта будут проложены трамвайные пути, а также благоустройства прилегающей территории. К настоящему моменту готовность объекта составляет 94%. Во время инспекции Беглова на месте работала передвижная дорожная лаборатория, специалисты которой осуществляли отбор проб асфальта для дальнейшего анализа.

Запуск движения автотранспорта по Гранитной улице был запланирован на 1 сентября, однако строители заверили Беглова, что новый участок дороги откроется 25 августа. При этом глава СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Валерий Мушта отметил, что преимущество в движении по новому участку автодороги будет у общественного транспорта.