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Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы

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Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы

Москва, 4 июля. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы с мостом через реку Оккервиль.

Новый участок Гранитной улицы соединит Новочеркасский проспект с Ладожским вокзалом, а также обеспечит транспортную доступность для жителей Малой Охты.

Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы

 

Беглов прибыл в Красногвардейский район, чтобы лично проинспектировать ход строительства нового участка Гранитной улицы. Глава города отметил, что после завершения строительства общественный транспорт сможет курсировать между Новочеркасским проспектом и станцией метро «Ладожская».

Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы

 

Строительство осуществляет компания «ЛСР-Строй». Строительные работы ведутся на участке дороги протяженностью 1,55 километра. Общая стоимость работ составляет 1,82 миллиарда рублей. В рамках данного проекта будут проложены трамвайные пути, а также благоустройства прилегающей территории. К настоящему моменту готовность объекта составляет 94%. Во время инспекции Беглова на месте работала передвижная дорожная лаборатория, специалисты которой осуществляли отбор проб асфальта для дальнейшего анализа.

Беглов проинспектировал ход строительства нового участка Гранитной улицы

Запуск движения автотранспорта по Гранитной улице был запланирован на 1 сентября, однако строители заверили Беглова, что новый участок дороги откроется 25 августа. При этом глава СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Валерий Мушта отметил, что преимущество в движении по новому участку автодороги будет у общественного транспорта.

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Автор: Артем Никулин
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