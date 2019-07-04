Беглов рассказал, как улучшить качество дорог в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июля. Глава Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район проинспектировал строительные работы на Гранитной улице.

Беглов отметил, что город стремиться повысить нормативы качества дорожного покрытия, дороги должны служить не четыре-пять лет, а 12, подчеркнул градоначальник.

Взятые специалистами пробы дорожного покрытия говорят о том, что такой результат достигаем, рассказал глава Северной столицы. Для того, чтобы дорожное покрытие соответствовало нормативам, необходимо, чтобы все подрядчики взаимодействовали с лабораторией.

«Они [подрядчики] должны брать соответствующие пробы и сдавать эти пробы в нашу лабораторию. Это касается и материалов и технологий укладки асфальта. Если мы не достигнем такого норматива, мы будем по кругу ходить через каждый четыре-пять лет», — приводят слова Беглова «Невские новости».

Беглов уверен, что все проблемы с дорогами вызваны разгильдяйством и бесхозяйственностью. Градоначальник отметил, что под землей находятся многочисленные бесхозные сети, которые необходимо перекладывать. При этом поиск владельца сетей занимает значительное время, а также задержки приводят к денежным тратам.

Ранее Беглов рассказал, что в 2019 году в Петербурге отремонтируют 120 километров дорог. Градоначальник подчеркнул, что в Петербурге необходимо улучшить состояние улично-дорожной сети. Дороги должны быть безопасными для всех участников движения. Глава Петербурга сообщил, что нормативным требованиям не соответствуют больше трети городских дорог.