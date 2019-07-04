Беглов подписал поправки к закону о тарифном регулировании в Петербурге



Санкт-Петербург, 4 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправки к региональному закону о тарифном регулировании и подготовке правовых актов по ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Принятые изменения в закон устранят неопределенность процедуры подготовки проектов по регулировке тарифов, а также документов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, поправки обеспечат более оперативное принятие нормативных правовых актов Петербурга в указанных сферах, подчеркнули в Смольном.

Как уточняет издание «Невские новости», изменения к закону коснутся и упрощения решения вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.