Беглов внес изменения в ряд законов Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в несколько региональных законов. Соответствующую информацию передает пресс-служба Смольного.

В частности, речь идет о законах «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга», «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге» и «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Изменения в первом законе устанавливают порядок формирования, финансирования и реализации программ, направленных на сохранение памятников. После внесения правок в закон «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга» стало возможно присваивать классные чины государственной гражданской службы города, учитывая при этом профессиональный уровень и продолжительность гражданской службы в замещаемой должности гражданской службы.

После того, как в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге» были внесены изменения, организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста стала относиться к полномочиям городского правительства в области содействия занятости населения города.

Кроме того, Беглов утвердил поправки в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно документу, за парковку на территориях зеленых насаждений, детских площадках, местах для выгула домашних животных будет выноситься штраф.

Также в пресс-службе Смольного проинформировали, что градоначальник внес изменения в закон об образовании, в частности, речь идет о плате за детский сад. Поправки предполагают, что правительство города устанавливает размер ежемесячной родительской платы за учреждение для самых маленьких и принимает решение по освобождению семей от ее уплаты.

Отмечается, что отсрочка дается на три месяца неполным семьям, если имеет место быть неисполнение решения суда об уплате алиментов на протяжении более трех месяцев.