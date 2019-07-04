Беглов выделил более 200 млн рублей на развитие кинематографии в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июля. Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидий на развитие кинематографии. Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации.

Согласно сообщению администрации, субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациями на создание картин в 2019 году на территории Петербурга. На развитие кинематографа выделили 201 миллион рублей.

Документ также определяет цели и условия предоставления субсидий для создания фильмов, а также порядок проведения конкурсного отбора и основания для отказа в предоставлении средств. Конкурсный отбор проводится в течение трех месяцев после вступления в силу документа.

В прошлом году петербургские власти выделили 84 миллиона рублей на создание художественных, документальных и историко-публицистических фильмов. Было выдано девять субсидий.