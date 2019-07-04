Общественное обсуждение будущего арт-парка стартует в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июля. Санкт-Петербургский союз архитекторов выступил с инициативой провести онлайн-голосование за название и тематическую наполненность нового паркового пространства на Добролюбова и разработал интернет-площадку для организации открытого народного голосования.

Концепция создания новой культурной зоны — арт-парка — была предложена главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым 23 апреля. Инициатива получила одобрение президента РФ Владимира Путина. Градоначальник поручил обязательно провести опрос среди петербуржцев, так как пользователи Сети активно интересуются судьбой нового арт-парка и хотят принять участие в выборе названия и его тематической наполненности.

«Пока мы оформим все права на проведение работ и всего остального, нам надо уже знать, какое название и какое наполнение парковой зоны хотят видеть наши горожане», — отметил Беглов.

Ранее на официальной странице Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы написали свои предложения по названию будущего парка. После анализа всех предложений было отобрано 24 наиболее популярных названия, из которых горожанам путем голосования предстоит выбрать органичный с их точки зрения вариант. Также есть возможность предложить свой альтернативный вариант.

Об открытии голосования на наполненность нового паркового пространства на Добролюбова будет объявлено дополнительно.

Напомним, рекомендации топонимической комиссии дать парку историческое название «Тучков буян» будут приняты во внимание, однако окончательное решение останется за петербуржцами.