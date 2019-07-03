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Рекордное количество осадков выпало в Петербурге за 20 минут

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Рекордное количество осадков выпало в Петербурге за 20 минут

Санкт-Петербург, 3 июля. На Петербург обрушилось аномальное количество дождя за максимально короткое время, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Во второй половине дня на Северную столицу обрушилось аномальное количество дождя. За 20 минут количество осадков достигло 22,3 мм. Последствия стихии выехали устранять 68 оперативных бригад компании. 

Как сообщают «Невские новости», ливневая канализация была спроектирована еще в 80-х годах. Согласно действующим нормативам, она способна обработать до 7,2 мм осадков без возникновения подтоплений. Из-за сильного ливня в Петербурге в некоторых местах образовались крупные лужи. В компании сообщили, что за два часа с начала дождя уже обработано 73 заявки, связанных с работой ливневой канализации.

Ранее в среду сообщалось, что житель Северной столицы заснял бушующую непогоду. Ливень с сильным градом застали петербуржца на Комендантском проспекте.

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Автор: Олеся Волкова
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