Беглов обсудил с сотрудниками ГИБДД проблемы петербургских дорог

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил с сотрудниками ГИБДД проблемы на городских дорогах в неформальной обстановке.

Градоначальник принял участие в церемонии по случаю Дня образования ГУ МВД. Он поблагодарил сотрудников силового ведомства за работу и высокий профессионализм.

Позднее Беглов выпил чай вместе с представителями ГИБДД и обсудил ряд вопросов. По мнению участников встречи, в Петербурге повысилась культура вождения.

Глава города отметил, что в 2020 году будут утстановлены новые камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений ПДД, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов сообщил, что в следующем году власти города увеличат финансирование ведомства. Он распорядился принять меры по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.