Петербуржец заснял невероятный ливень и град на Комендантском проспекте

Санкт-Петербург, 3 июля. Житель Северной столицы заснял бушующую в Петербурге непогоду. Ливень с сильным градом застали петербуржца на Комендантском проспекте.

Мужчина осуществлял съемку из салона автомобиля. Петербуржцу из-за ливня и града пришлось включить усиленный режим работы стеклоочистителей, сообщили «Невские новости».

В социальных сетях петербуржцы продолжают публиковать кадры с темно-синим небом, которое нависло на город, и обильным дождем.