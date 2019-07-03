Петербуржец заснял невероятный ливень и град на Комендантском проспекте
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Санкт-Петербург, 3 июля. Житель Северной столицы заснял бушующую в Петербурге непогоду. Ливень с сильным градом застали петербуржца на Комендантском проспекте.
Мужчина осуществлял съемку из салона автомобиля. Петербуржцу из-за ливня и града пришлось включить усиленный режим работы стеклоочистителей, сообщили «Невские новости».
В социальных сетях петербуржцы продолжают публиковать кадры с темно-синим небом, которое нависло на город, и обильным дождем.
«Апокалипсис близится! Гроза наступает»,— написал пользователь.
«Буря! Скоро грянет буря!» — предположил юзер в Instagram.
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