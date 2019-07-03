Беглов сообщил об увеличении финансирования управлению МВД в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области с Днем образования ведомства.

Градоначальник отметил, что силовые органы являются лицом Петербурга. Он добавил, что от высокого профессионализма зависит безопасность города.

«Я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья и сказать слова благодарности за ваше служение Петербургу. Удачи, успехов вам!» — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга напомнил, что власти перечислили 300 млн рублей на поддержку ГУ МВД и ГИБДД. В 2020 году планируется увеличить финансирование до 450 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется отремонтировать 120 км петербургских дорог. Беглов также поручил членам правительства разработать меры по снижению числа ДТП.