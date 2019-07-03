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Петербуржцы показали фото сильной грозы

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Петербуржцы показали фото сильной грозы

Санкт-Петербург, 3 июля. Петербуржцы публикуют в соцсетях фотографии сильной грозы с молниями, которая произошла в городе накануне.

Синоптики пообещали ранее, что 2 июля в городе на Неве похолодает. Воздух прогреется только до 18-20 градусов тепла, пройдут сильные дожди с грозами.

Прогнозы специалистов сбылись. По словам петербуржцев, ночью была сильная гроза. Молния ударила в купол Исаакиевского собора.

Петербуржцы показали фото сильной грозы

По словам пресс-секретаря Исаакия Игоря Стахеева, молния действительно ударила в культовое сооружение. Позднее специалисты осмотрели купол и колоннаду здания, но не нашли повреждений.

Механических повреждений не было, но электрическй разряд повлиял на систему наблюдения. В блоке управления произошло короткое замыкание, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Игорь Стахеев добавил, что после удара молнии отключились все мониторы, на которых демонстрируется картинка с камер наблюдения. Ремонт вели почти всю ночь, он завершился только к обеду 3 июля.

Ранее сообщалось, что в середине рабочей недели в Петербурге станет холоднее. Ожидается, что дожди будут идти семь дней.

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Автор: Ирина Селезнева
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