Петербуржцев пригласили на выставку «Алые паруса вместе с Россией»

Санкт-Петербург, 3 июля. Масштабная выставка, посвященная празднику выпускников «Алые паруса», открылась в «Ленинград Центре». Экспозиция будет работать до 10 сентября.

Шоу «Алые паруса» в 2019 году празднует пятнадцатилетие. В галерее представили выставку с макетами парусников, которые в разные годы участвовали в празднике.

Посетители экспозиции смогут узнать историю каждого судна. С помощью технологий виртуальной реальности можно перенестись на набережные Петербурга, передает «Пятый канал».

Организаторы выставки представили первое печатное издание романа Александра Грина «Алые паруса». Несколько разделов экспозиции посвящены загадкам «Алых парусов», истории возникновения первого ленинградского выпускного бала.

Шоу «Алые паруса» входит в десятку самых посещаемых туристических событий мира по версии журнала The Telegraph. Праздник стал первым событием, получившим премию Best Experience Marketing Awards.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила главу Петербурга Александра Беглова за организацию «Алых парусов». Она считает праздник визитной карточкой города.