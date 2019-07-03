Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов поручил сдать детский сад на Лиственной улице к концу года

36
0 Оставить комментарий

Беглов поручил сдать детский сад на Лиственной улице к концу года

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил стройплощадку на Лиственной улице, где возводят детский сад.

Градоначальник поручил сдать здание в эксплуатацию к 25 декабря. А 20 декабря детский сад должен устроить день открытых дверей, чтобы дети смогли отпраздновать Новый год.

«Чтобы детишки порадовались. Так, чтобы с елкой и Дедом Морозом. А уже после праздников малыши смогут прийти в этот детский сад», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга оценил ход строительных работ. Он отметил, что все идет согласно графику. Беглов считает, что социальная инфраструктура должна строиться на высоком уровне.

Подрядчик должен работать так, словно строит для своих детей, добавил градоначальник. Детский сад примет 220 детей, степень готовности на 1 июля составляет 37%.

Ранее сообщалось, что Беглов находится в Выборгском районе. Он проинспектировал благоустройство двух парков. Накануне во время совещания с членами правительства в Смольном глава Петербурга поручил благоустроить Заневский парк к 2020 году.

 

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров