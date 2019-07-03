Беглов поручил сдать детский сад на Лиственной улице к концу года

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил стройплощадку на Лиственной улице, где возводят детский сад.

Градоначальник поручил сдать здание в эксплуатацию к 25 декабря. А 20 декабря детский сад должен устроить день открытых дверей, чтобы дети смогли отпраздновать Новый год.

«Чтобы детишки порадовались. Так, чтобы с елкой и Дедом Морозом. А уже после праздников малыши смогут прийти в этот детский сад», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга оценил ход строительных работ. Он отметил, что все идет согласно графику. Беглов считает, что социальная инфраструктура должна строиться на высоком уровне.

Подрядчик должен работать так, словно строит для своих детей, добавил градоначальник. Детский сад примет 220 детей, степень готовности на 1 июля составляет 37%.

Ранее сообщалось, что Беглов находится в Выборгском районе. Он проинспектировал благоустройство двух парков. Накануне во время совещания с членами правительства в Смольном глава Петербурга поручил благоустроить Заневский парк к 2020 году.