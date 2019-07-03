Грузовик пробил ограждение Невского путепровода в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Авария с участием грузовика произошла на Невском путепроводе в Петербурге, Федеральное агентство новостей публикует видео с места инцидента.

ДТП произошло днем 3 июля, когда столкнулись грузовик, автобус и два легковых автомобиля. Фура пробила ограждение и свисает над железной дорогой. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Скорая и реанимация дежурят рядом путепроводом. Движение на участке дороги рядом с местом ДТП ограничено. По предварительным данным, погиб один человек , еще один получил ранения.