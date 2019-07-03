Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Грузовик пробил ограждение Невского путепровода в Петербурге

44
0 Оставить комментарий

Грузовик пробил ограждение Невского путепровода в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Авария с участием грузовика произошла на Невском путепроводе в Петербурге, Федеральное агентство новостей публикует видео с места инцидента.

ДТП произошло днем 3 июля, когда столкнулись грузовик, автобус и два легковых автомобиля. Фура пробила ограждение и свисает над железной дорогой. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Скорая и реанимация дежурят рядом путепроводом. Движение на участке дороги рядом с местом ДТП ограничено. По предварительным данным, погиб один человек , еще один получил ранения.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров