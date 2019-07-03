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Учебный театр танца Эйфмана вводят в эксплуатацию по поручению Беглова

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Учебный театр танца Эйфмана вводят в эксплуатацию по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 3 июля. Новый учебный театр танца Бориса Эйфмана получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Реконструкция школы и строительство театра на Введенской улице завершились. Новый культурный объект появился на участке площадью более 3,6 квадратных метров.

В школе могут заниматься 440 учеников. Здесь установили необходимое оборудование. В зале учебного театра могут разместиться 450 человек.

Школа откроется 1 сентября. Будущие артисты балета смогут учиться в школе и совершенстсовать танцевальные навыки на территории одного комплекса, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что глава Петербурга Александр Беглов вручил балетмейстеру Борису Эйфману премию правительства за высокие результаты в области культуры.

Градоначальник на совещании в Смольном сообщил, что Дворец танца Бориса Эйфмана построят на территории арт-парка к 2021 году.

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Автор: Ирина Селезнева
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