Пункты тестирования на наркотики будут дежурить на массовых мероприятиях в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Передвижные пункты медицинского освидетельствования есть только в столице и Петербурге — это автомобили, оборудованные современными приборами и аппаратурой, анализаторами и алкометрами, микролабораторией быстрого тестирования, а также набором для оказания неотложной медпомощи.

Такие лаборатории на колесах дополняют пять городских стационарных постов медосвидетельствования, но в отличие от последних эксплуатируются не очень активно, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России в СЗФО Дмитрий Константинов на заседании Антинаркотической комиссии в Смольном.

По его словам, в прошлом году передвижные пункты провели три тысячи медосвидетельствований — это норматив на одно транспортное средство. Специалист считает, что можно было бы действовать эффективнее, правда, проведение подобных процедур зависит от организации работы полиции, пишет «Петербургский дневник».

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов счел необходимым размещать дополнительные передвижные пункты медосвидетельствования в местах проведения массовых мероприятий. Такую инициативу поддержали представители полиции и прокурор города Сергей Литвиненко.