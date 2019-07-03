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Петербуржцам рассказали, на каких пляжах можно загорать

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Петербуржцам рассказали, на каких пляжах можно загорать

Санкт-Петербург, 3 июля. Петербуржцам разрешили принимать солнечные ванны на 24 пляжах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники Роспотребнадзора постоянно проверяют качество воды по основным микробиологическим и санитарным показателям. Городские пляжи обслуживают администрации районов.

Пока купание в Петербурге небезопасно, но специалисты рекомендуют принимать солнечные ванны. Список разрешенных для отдыха пляжей размещен на сайте Смольного.

Петербургские власти призвали горожан бережно относиться к окружающей среде и убирать за собой после отдыха, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что Петербург вошел в тройку лучших российских городов для отдыха с детьми. За Северную столицу проголосовали 11% пользователей.

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Автор: Ирина Селезнева
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