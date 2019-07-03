Активист устроил пикет в Петербурге с требованием лишить Резника депутатского мандата

Санкт-Петербург, 3 июля. Одиночный пикет с требованием лишить депутатского мандата Максима Резника стартовал возле Гостиного двора. Активист выступает против того, чтобы Резник, уличенный в употреблении запрещенных веществ, оставался в Заксобрании.

Участник инициативной группы по борьбе с наркотиками вышел на одиночный пикет с плакатом «Хватит покрывать Резника». Активист заявил, что пикет продолжится, пока власти не решат судьбу Резника. Общественник уверен, что таким людям не место среди членов депутатского корпуса.

«Мы обратились в ЗакС Петербурга, собрали 10 000 подписей неравнодушных граждан, чтобы лишить Максима Резника депутатских полномочий. В СМИ появилась информация о том, что он был замечен в употреблении наркотиков и отказался от медицинского освидетельствования», — сказал общественник, его цитируют «Невские новости».

Депутат Максим Резник, который возглавляет комиссию Заксобрания по образованию и культуре, устроил провокации на 1 Мая в центре Петербурга. Позже в Сети появилось видео, на котором депутат, вероятно, употребляет наркотики.

Коллеги по депутатскому корпусу призвали Резника пройти тест на наркотики, однако парламентарий неоднократно отказывался. Активисты передали в Заксобрание Петербурга более 10 тысяч подписей горожан с требованием лишить Резника депутатского мандата.

Ранее петербургский рэпер KillReal записал песню о Резнике. Музыкант возмущен тем, что другие люди за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков находятся за решеткой, а депутату Заксобрания все сходит с рук. Рэпер также напомнил Резнику о поездке в Прагу, где тот, предположительно, снова употреблял наркотики.