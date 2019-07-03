Минприроды выделило водоканалу Петербурга более 83 млн рублей на очистные сооружения

Санкт-Петербург, 3 июля. Минприроды России направило более 83 миллионов рублей водоканалу Петербурга на строительство и модернизацию очистных сооружений. Средства выделены в рамках федерального целевого проекта «Вода России», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Всего в рамках ФЦП субсидии получили 15 предприятий в разных регионах страны. Общий размер выделенных средств составляет 405,4 миллиона рублей.

Отмечается, что после завершения строительства, реконструкции и модернизации очистных сооружений на субсидируемых предприятиях прирост мощности в среднем должен составить 315 тысяч кубометров в год.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках этого проекта получил 83,6 миллиона рублей в первые два квартала 2019 года.

«Благодаря совместной работе государства и бизнеса мы добились сокращения сброса сточных вод почти на миллион кубических метров в год», — сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин.

Однако, по его словам, кроме количественного результата необходимо обращать внимание и на качественный.

По решению министерской комиссии, во втором квартале 2019 года 221,7 миллиона рублей были направлены на инвестиционные проекты предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Липецка, Тольятти, Краснодарского края, Республики Татарстан и Марий Эл. Наиболее весомое субсидирование потребовалось Республике Татарстан — 163 млн рублей, а также Санкт-Петербургу (24,2 млн рублей) и Новосибирску (12,7 млн рублей).