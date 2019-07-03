Беглов проинспектировал благоустройство Выборгского района Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Петербурга Александр Беглов приехал в Выборгский район с инспекцией. Он оценил работы по благоустройству Выборгского сада.

Комитету по благоустройству Петербурга было поручено переустроить сад, работы должны завершиться к 1 сентября. Парк, который находится на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, закрыли в марте.

Власти планировали, что ремонт Выборгского сада завершат к 10 октября. Но Беглов поручил ускорить процесс благоустройства и сдать парк к 1 сентября.

Глава Петербурга также проверил благоустройство парка «Сосновка», которое проводят по просьбам петербуржцев. Беглов поручил проработать возможности зимнего использования спортплощадки в парке.

В парке появятся зеленые газоны и беговые дорожки, детские площадки, спортивная зона, футбольное поле и стойки для игры в бадминтон, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов посетил Василеостровский, Колпинский и Центральный районы. Он пообщался с местными жителями и обсудил с ними развитие и благоустройство районов, создание социальной инфраструктуры.