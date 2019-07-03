Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море моряков

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море.

В Минобороны России 2 июля сообщили о пожаре на подлодке, который произошел рядом с Североморском. Погибли 14 моряков-подводников.

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал Александр Беглов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны России Сергею Шойгу установить причины происшествия. Министр будет следить за ходом расследования по этому делу.

«Это большая потеря», – сказал Путин, поручив Шойгу оказать помощь семьям погибших моряков.

По словам Шойгу, во время работ по изучению морского дна в Баренцевом море на глубоководном аппарате произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 человек.

Расследованием занимается главком ВМФ России Николай Евменов. Соболезнования родственникам погибших подводников также выразили премьер РФ Дмитрий Медведев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.