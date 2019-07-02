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Более 13 тысяч новых платных парковочных мест появятся в Петербурге 

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Более 13 тысяч новых платных парковочных мест появятся в Петербурге 

Санкт-Петербург, 2 июля. В Петербурге зону платной парковки увеличат на 13 167 мест к 2020 году, сообщил председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, представляя отчет врио губернатора Александру Беглову.

В настоящее время, сообщают «Невские новости», платные парковки включают 27 улиц. Это дороги между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Платное парковочное пространство в центре города состоит из 2,8 тысячи машино-мест.

К 2020 году количество парковочных мест увеличится более чем на 30 тысяч. Отметим, ранее планировалось, что эта цифра составит 60 тысяч мест.

В начале марта Александр Беглов пообещал разобраться с проблемой парковок для инвалидов в Петербурге. О нехватке мест градоначальнику рассказали представители общества инвалидов на личной встрече.

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Автор: Олеся Волкова
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