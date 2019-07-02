Единая карта петербуржца позволит серьезно сэкономить на поездках в метро

Санкт-Петербург, 2 июля. Владельцы единой карты петербуржца (ЕКП) в течение четырех месяцев смогут платить на 15 рублей меньше за каждую поездку в метро.

Все владельцы ЕКП в скором времени получат скидку на проезд в петербургском метрополитене в виде 15 рублей: они смогут платить 30 рублей вместо обычных 45. Однако действовать скидка будет только четыре месяца: по льготной цене можно будет начинать ездить уже с сентября. Сейчас, как сообщают «Невские новости», городские власти ведут переговоры, чтобы продлить скидку хотя бы для некоторых категорий граждан.

Компенсировать метрополитену стоимость скидки на проезд будет национальная система платежных карт «МИР», являющаяся одним из партнеров этого проекта.

В следующем году возможности ЕКП будут расширены. К примеру, владельцы карты смогут быстро узнавать о полагающихся им льготах и даже вызвать врача на дом. За активное пользование приложением владельцев карты ждут приятные призы.

Ранее сообщалось, что врио губернатора города Александр Беглов получил ЕКП. Градоначальник оформил карту в отделении Сбербанка, записав на нее свою квалифицированную электронную подпись.

Проект «Единая карта петербуржца» стартовал 6 мая. Карту можно использовать не только для оплаты, но и как идентификационное, а также транспортное средство. На ЕКП в электронном виде хранятся данные о паспорте, СНИЛСе и страховом полисе, что значительно упрощает прием в медицинских учреждениях. За полтора месяца Сбербанк принял более 40 тысяч заявлений на оформление карты.