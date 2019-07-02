Беглов поручил завершить за лето работы по благоустройству Петербурга 

Санкт-Петербург, 2 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном рассказал о проводимых в рамках масштабной программы по благоустройству мероприятиях и поставил задачи перед ответственными лицами.

По словам Беглова, в текущем году в Петербурге проходит самая масштабная программа по благоустройству. Работы затронут все районы города. Градоначальник сообщил на заседании, что на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделено 4 млрд рублей из городского бюджета, а с учетом средств районов и муниципалитетов на благоустройство эта сумма достигнет 6 млрд рублей, сообщают «Невские новости».

Он подчеркнул, что необходимо «строго следить за эффективностью расходования средств и качеством выполнения работ». За лето должны быть обустроены 42 парка и сквера, почти 500 дворов и более 100 общественных пространств (набережные, бульвары, пляжи и подходы к социальным учреждениям).

Глава города поставил задачу завершить все работы к началу сентября.

Ранее на совещании Беглов отметил, что власти должны работать над улучшением туристической привлекательности города на Неве. В 2018 году Петербург посетили 8 млн туристов, в течение ближайших четырех лет власти планируют увеличить турпоток до 12 млн человек.